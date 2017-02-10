Приложение Facebook Lite было скачано 200 миллионов раз

Приложение Facebook Lite для смартфонов на старте не пользовалось высокой популярностью. Однако после того, как программисты его «допилили», количество пользователей начало быстро расти. На данный момент более простой вариант мобильного Facebook'а скачали уже 200 миллионов раз. И это число постоянно растет.

Напомним, что изначально приложение Facebook Lite создавалось с прицелом на развивающиеся страны, где люди пользуются недорогими и слабыми смартфонами, а также не имеют доступа к быстрому Интернету. 

Источник
GSMArena
Теги
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