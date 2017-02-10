WhatsApp запустил двухфакторную аутентификацию для всех пользователей

Команда популярного мессенджера WhatsApp запустила возможность двухфакторной аутентификации для всех своих пользователей. Напомним, бета-тестирование этой возможности началось в ноябре 2016 года.





Двухфакторная аутентификация позволяет добавить еще один уровень по защите аккаунта от взлома. При включении этой опции, попытка подтверждения номера телефона в WhatsApp должна сопровождаться шестизначным кодом доступа, который предварительно создал пользователь.

Номер будет невозможно повторно подтвердить без установленного кода доступа в WhatsApp в течение 7 дней с момента последнего использования приложения.

WhatsApp для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.