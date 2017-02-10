WhatsApp запустил двухфакторную аутентификацию для всех пользователей

Команда популярного мессенджера WhatsApp запустила возможность двухфакторной аутентификации для всех своих пользователей. Напомним, бета-тестирование этой возможности началось в ноябре 2016 года.


Двухфакторная аутентификация позволяет добавить еще один уровень по защите аккаунта от взлома. При включении этой опции, попытка подтверждения номера телефона в WhatsApp должна сопровождаться шестизначным кодом доступа, который предварительно создал пользователь.

Номер будет невозможно повторно подтвердить без установленного кода доступа в WhatsApp в течение 7 дней с момента последнего использования приложения.

WhatsApp для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
WhatsApp
Теги
безопасность мессенджер IP-телефония WhatsApp

Комментарии

Материалы по теме

Lettrs — возвращение к истокам жанра

12 сентября 2014

LINE - общаемся бесплатно!

21 января 2014

WhatsApp стал бесплатным

18 января 2016

В WhatsApp для iOS запустили бесплатные голосовые звонки

22 апреля 2015

В России запустили православный Telegram

3 февраля

Вышло полноценное десктопное приложение WhatsApp для Windows и OS X

11 мая 2016
Из рубрикиПриложения
Ростелеком заблокировал мессенджер «Аллё»
Приложение Facebook Lite было скачано 200 миллионов раз
Что случилось 09.02.2017?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 413
5 лучших смартфонов 2016 года 274
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78