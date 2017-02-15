UberEATS официально заработал в Москве

Компания Uber объявила о начале полноценной работы в Москве сервиса доставки еды UberEATS из городских ресторанов. На данный момент сервис работает внутри Третьего транспортного кольца, а также в районах на севере и северо-западе столицы, разработчики планируют расширять охват по всей Москве.





Напомним, ранее UberEATS работал в Москве в тестовом режиме и был доступен не для всех пользователей. По словам разработчиков, с сервисом сотрудничают уже несколько сотен московских ресторанов, среди которых Zotman, Хачапури, Burger Brothers, Шоколадница, Рецептор, Чайхона №1, Upside Down Cake, Батони и другие.

UberEATS устанавливается в смартфон как отдельное приложение, куда текущие пользователи Uber могут зайти под своим аккаунтом, а новые – зарегистрироваться. UberEATS доступен для смартфонов с iOS или Android. Заказ также можно сделать через сайт ubereats.com. Заказ возможен с 11:00 до 23:00. После заказа в ресторане его готовят, помещаются в термосумку и отправляют заказчику курьерами-партнерами UberEATS.

Приложение оповещает пользователя об основных этапах его прохождения – приеме, начале приготовления еды, передаче курьеру. Пользователь видит примерное время доставки блюд из каждого предложенного ресторана и может наблюдать за перемещением курьера.

UberEATS на данный момент работает более чем в 60 городах, более чем в 20 странах, включая Лондон, Токио, Мадрид, Париж, Амстердам, Дубай и многие другие. Москва – первый российский город, в котором сегодня запущен сервис.

Приложение UberEATS для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.