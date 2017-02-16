Цифра дня: Сколько раз пользователи установили мессенджер Одноклассников?

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раз пользователи установили мессенджер Одноклассников.

Команда социально сети Одноклассники поделилась статистикой своего мессенджера "ОК Сообщения". С момента запуска в 2016 году мобильное приложение достигло 1 миллиона установок на платформах iOS и Android.





Приложение установили около 1 млн владельцев смартфонов на платформе Android и больше 300 тысяч – на iOS. Самая активная аудитория приложения – пользователи России, Украины и Германии, где у ОК исторически большая русскоязычная аудитория.

Больше всего установок, 26,5% на Android и 47% на iOS, приходится на российских пользователей. В странах СНГ чаще всего приложение устанавливают пользователи из Украины и Азербайджана. На Германию приходится третье место на Android и второе на iOS.

Кроме того, по данным AppAnnie, в начале года мессенджер вошел в топ-5 самых скачиваемых iOS-приложений социальных сетей в России.

Мессенджер «ОК Сообщения» для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.