Цифра дня: Сколько раз пользователи установили мессенджер Одноклассников?
Цифра дня:
1 000 000
раз пользователи установили мессенджер Одноклассников.
Команда социально сети Одноклассники поделилась статистикой своего мессенджера "ОК Сообщения". С момента запуска в 2016 году мобильное приложение достигло 1 миллиона установок на платформах iOS и Android.
Приложение установили около 1 млн владельцев смартфонов на платформе Android и больше 300 тысяч – на iOS. Самая активная аудитория приложения – пользователи России, Украины и Германии, где у ОК исторически большая русскоязычная аудитория.
Больше всего установок, 26,5% на Android и 47% на iOS, приходится на российских пользователей. В странах СНГ чаще всего приложение устанавливают пользователи из Украины и Азербайджана. На Германию приходится третье место на Android и второе на iOS.
Кроме того, по данным AppAnnie, в начале года мессенджер вошел в топ-5 самых скачиваемых iOS-приложений социальных сетей в России.
Мессенджер «ОК Сообщения» для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.