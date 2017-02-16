Яндекс.Браузер научился синхронизироваться через ВКонтакте, Facebook, Twitter и Google

Разработчики Яндекс.Браузера объявили о выпуске новой бета-версии десктопного браузера Яндекс.Браузера. Главным новшеством в бета-версии Яндекс.Браузера 17.3.1 стала возможность синхронизации через аккаунты ВКонтакте, Facebook, Twitter, Google или Mail.Ru.


Ранее для активации функции синхронизации паролей, закладок, истории и прочих данных между устройствами требовалось обязательное наличие учетной записи в Яндексе.

Если у пользователя имеется профиль в Яндексе, то в Яндекс.Паспорте можно привязать к нему социальную сеть и в дальнейшем включать синхронизацию любым удобным способом.

Бета-версия Яндекс.Браузера 17.3.1 доступна для обновления на macOS и Windows. Как обещают разработчики, скоро аналогичная возможность появится и в версии для Android.

Источник
Яндекс.Браузер
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