Вышел Яндекс.Маркет для iPad

Команда сервиса Яндекс.Маркет объявила о выпуске специальной версии приложения для планшетов Apple iPad. Ранее для мобильных устройств Apple было доступно универсальное приложение под iOS.

В новом приложении интерфейс оптимизирован под большие экраны планшетов. Функциональность позволяет выбирать товары и сортировать их по различным параметрам. Товары можно сравнивать между собой, читать отзывы других покупателей. Предусмотрена сортировка по цене и размеру скидки, товары со скидками отмечены в приложении зеленым значком. Заказ также можно оформить непосредственно в приложении.

Яндекс.Маркет для iPad доступен в App Store. Также сервис также доступен на www.market.yandex.ru и в приложениях для AndroidiOS и Windows 10 Mobile.

Источник
Яндекс.Маркет
Теги
планшет IOS iPad Яндекс Яндекс.Маркет

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