Следующий Android получит название Oreo

Следующая версия операционной системы Android может получить название в честь культовых печенек Oreo. На это намекнул Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer), главный вице-президент по Android, Chromecast и Chrome OS в Google, через собственный аккаунт в Twitter, опубликовав анимированную гифку с тортом Oreo.


Кроме того следующим твитом Локхаймер опубликовал фото бисквитных палочек Pocky с хэштегом #2018, намекая на версию Android, запланированную к выпуску на будущий год.

Впрочем, стоит держать в уме, что ранее Локхаймер иногда публиковал намеки на названия версий Android, которые впоследствии не использовались на момент официального релиза этих версий. С другой стороны, внутренние названия при разработке и финальные названия ОС тоже могут различаться.

Как ожидается, новая версия Android может быть представлена Google на конференции Google I/O 2017, которая пройдет с 17 по 19 мая.

Источник
Hiroshi Lockheimer
Теги
смартфон ANDROID планшет Google

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