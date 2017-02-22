Instagram запустил галереи из нескольких фото и видео

Команда фотосервиса Instagram официально запустила функцию, о тестировании который мы писали на так давно — возможность публикации нескольких фото и видео в одной записи.

Пользователь может выбрать до десяти видео или фотографий из галереи, использовать на каждом из фото нужные фильтры или отредактировать их одним скопом, поменять порядок, а затем опубликовать их в виде поста-альбома. Пока такие публикации могут сопровождаться только одной подписью и доступны только в квадратном формате.

Первое фото или видео, отображающееся в сетке профиля, будет иметь значок, указывающий, что в публикации есть и другие изображения. При просмотре постов в ленте внизу таких публикаций будут отображаться синие точки. Подписчики смогут просмотреть альбом, листая фото, ставя на ходу лайки при необходимости.

Эта функция станет доступна пользователям устройств iOS и Android по всему миру в течение нескольких недель. Приложение Instagram для iOS, Android и Windows 10 доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play и Windows Store.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS видео фото INSTAGRAM

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