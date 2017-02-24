Apple: обновление iOS 10.2.1 уменьшило число внезапных выключений iPhone 6 и 6s

В последние месяцев пользователи iPhone 6, 6s, 6 Plus и 6s Plus сталкивались с проблемой внезапных самопроизвольных выключений. Как сообщил представитель компании в сообщении ресурсу TechCrunch, проблема в заметной степени решена в iOS 10.2.1.





Напомним, обновление iOS 10.2.1 было выпущено Apple в январе 2017 года. По словам представителя, апдейт заметно снижает количество неожиданных выключений смартфонов. По статистике производителя, апдейт снизил частоту выключений более чем на 80% для iPhone 6s и более чем на 70% для iPhone 6. Кроме того, добавлена функция, позволяющая перезапустить смартфон без подключения к электросети, если смартфон все еще самопроизвольно выключается.

Интересно, что в конце 2016 года Apple признала проблему с внезапными выключениями. Как сообщалось тогда компанией, данная проблема затронула небольшое количество iPhone 6s, произведенных в сентябре и октябре 2015 года. Некоторые iPhone 6s получили компоненты аккумуляторов, которые в процессе сборки пробыли на открытом воздухе дольше, чем надо, перед тем, как их встроили в батарейный блок. Для таких смартфонов Apple запустила программу бесплатной замены аккумулятора.