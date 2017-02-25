В клавиатуре Google Gboard для iPhone появилась поддержка русского

Компания Google выпустила довольно крупное обновление для мобильного приложения Gboard для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.

Напомним, Gboard представляет собой многофункциональную клавиатуру. Изначально Gboard вышла для iOS в мае 2016 года, а в декабре стала доступна для Android, причем она заменила собой стандартную Google Keyboard (Google Клавиатура) версии 6.0.

Главным новшеством для для российских пользователей, конечно, стала появившаяся поддержка русского языка. Вообще, обновление принесло поддержку дополнительных 15 языков — венгерского, греческого, датского, испанского (Латинская Америка), каталонского, малайского, нидерландского, польского, румынского, русского, турецкого, финского, хорватского, чешского и шведского.

Среди других новшеств — функция голосового ввода, поддержка дудлов Google по нажатию на анимированный значок G, кроме того, стали доступны последние смайлики iOS 10.

Клавиатура Gboard доступна для бесплатной загрузки в App Store.