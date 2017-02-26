MWC 2017: Google выпускает голосовой помощник Assistant для всех Android-смартфонов

К выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Google сообщила о выходе голосового помощника Google Assistant для более широкого круга устройств.





Если ранее Google Assistant был доступен для смартфонов Google Pixel, через чат Google Allo, смарт-часах с Android Wear 2.0 и смарт-колонки Google Home, то теперь его могут установить пользователи смартфонов на Android 6.0 Marshmallow и Android 7.0 Nougat. Среди других требований — 1,5 ГБ оперативной памяти и экран 720p.

Ассистент доступен для загрузки через Google Play Services в США, а затем появится для пользователей в германо- и англоговорящих странах, таких как Германия, Канада, Великобритания и Австралия.