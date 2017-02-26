MWC 2017: Google выпускает голосовой помощник Assistant для всех Android-смартфонов

К выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Google сообщила о выходе голосового помощника Google Assistant для более широкого круга устройств.


Если ранее Google Assistant был доступен для смартфонов Google Pixel, через чат Google Allo, смарт-часах с Android Wear 2.0 и смарт-колонки Google Home, то теперь его могут установить пользователи смартфонов на Android 6.0 Marshmallow и Android 7.0 Nougat. Среди других требований — 1,5 ГБ оперативной памяти и экран 720p.

Ассистент доступен для загрузки через Google Play Services в США, а затем появится для пользователей в германо- и англоговорящих странах, таких как Германия, Канада, Великобритания и Австралия.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID Google MWC 2017 голосовой помощник Google Assistant

Комментарии

Материалы по теме

Google выпустила обновление Android 7.1.1

6 декабря 2016

MWC 2017: BlackBerry представила QWERTY-смартфон KeyOne

26 февраля

MWC 2017: LG представила долгоиграющий X power 2

24 февраля

MWC 2017: флагманский LG G6 представлен официально

26 февраля

Наследник Sony Xperia Z5 Premium появится на MWC 2017

2 февраля

Первый смартфон Project Tango станет доступен 1 ноября

28 октября 2016
Из рубрикиПриложения
В клавиатуре Google Gboard для iPhone появилась поддержка русского
Главное за неделю: сенсация от NASA, возвращение Nokia 3310 и процессоры AMD Ryzen
Apple: обновление iOS 10.2.1 уменьшило число внезапных выключений iPhone 6 и 6s

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 425
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 174
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86