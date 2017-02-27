Яндекс.Транспорт не даст проспать остановку

Разработчики Яндекса выпустили новую версию мобильного приложения Яндекс.Транспорт для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством стала функция будильника.

При подъезде к нужной остановке приложение предупредит пассажира о том, что пора выходить, Push-уведомлением и звуковым сигналом. Это полезная функция для незнакомых маршрутов, а также просто для любителей почитать в дороге или послушать музыку. Уведомления работают и в фоновом режиме.

Кроме того, в приложении появился личный кабинет с коллекцией наград. Их можно получать за разные достижения, например за использование приложения после полуночи или, наоборот, рано утром.

Будильник уже работает в Яндекс.Транспорте на Android, в приложении для iOS он появится в ближайшие дни. Яндекс.Транспорт для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.