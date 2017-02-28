Apple выпустила комплект Pro Apps Bundle для образования в России

Компания Apple сообщила о выпуске в России комплекта профессиональных приложений Pro Apps Bundle для нужд образования. Студенты, преподаватели и другие сотрудники учебных заведений могут получить доступ к пяти приложениям Apple для видеомонтажа, создания и редактирования музыки по специальной цене.


В комплект Pro Apps Bundle вошли приложения Final Cut Pro X, Motion и Compressor, а также Logic Pro X и MainStage. Если покупать это ПО на обычных условиях, то пять приложений обойдутся в 47 850 рублей. Набор доступен через онлайн-магазин Apple для образования в России по цене 13990 рублей. Для покупки необходимо соответствовать требованиям образовательной программы Apple.

Источник
Apple
Теги
Россия Apple MACOS Final Cut Pro X Motion Logic Pro X Compressor

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