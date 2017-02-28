Jolla принесет Sailfish OS на Sony Xperia

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Jolla сообщила о достигнутом соглашении с Sony Mobile.


В рамках поддержки программы Sony Open Devices Program разработчики выпустят официальную версию операционной системы Sailfish OS для ряда устройств Xperia. Первым Sailfish OS получит смартфон Xperia X, выпущенный в прошлом году.

Jolla продемонстрировала Xperia X с установленной Sailfish OS на своем стенде на MWC 2017. Первый релиз планируется на конец второго квартала 2017 года.

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Источник
Jolla
Теги
смартфон планшет SONY MWC 2017 JOLLA XPERIA Sailfish Sony Xperia X

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