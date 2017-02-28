Злоумышленники рассылают вирус от имени компании Razer
Хакеры используют базу данных компании Razer для рассылки вирусов. В письме от имении именитого производителя предлагается бесплатная спонсорская помощь стримерам. Пройдя по ссылке, пользователь рискует «заразить» свой компьютер вредоносной программой.
Отличить «враждебное» письмо довольно просто:
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Его шлют с электронного почтового ящика, размещенного на сервисе Gmail, а не на Razerzone.
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Razer пишут с ошибкой (Razorzonesponsorship).
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В письме обнаруживаются многочисленные грамматические и стилистические ошибки.
Вдобавок, самое главное, Razor вообще не занимается рассылкой подобных контрактов по почте.
ИсточникToms Hardware