Google Assistant начал распространяться на смартфоны с Android Nougat и Marshmallow

Как и было обещано, компания Google начала распространять голосовой помощник Google Assistant для более широкого круга устройств.





Если ранее Google Assistant использовался на смартфонах Google Pixel, через чат Google Allo, смарт-часах с Android Wear 2.0 и смарт-колонках Google Home, то теперь он становится доступен пользователи смартфонов на Android 6.0 Marshmallow и Android 7.0 Nougat. Среди других требований — 1,5 ГБ оперативной памяти и экран 720p.

Ассистент начал распространяться для загрузки через Google Play Services в США, а затем появится для пользователей в германо- и англоговорящих странах, таких как Германия, Канада, Великобритания и Австралия.