Firefox 52 убивает плагины и приносит поддержку WebAssembly

Организация Mozilla выпустила новую версию своего десктопного браузера — Firefox 52. По словам разработчиков, это крупный апдейт, приносящий множество новшеств, включая "меняющую правила игры" поддержку WebAssembly.


Как отмечают разработчики, Firefox стал первым браузером с поддержкой стандарта WebAssembly. Этот стандарт позволяет сложным приложениям, вроде игр, работать быстрее чем когда-либо прямо в браузере. Mozilla ожидает, что WebAssembly сделает возможной нормальную работу в браузере традиционно медленных приложений, таких как 3D-видеоигр с полным эффектом присутствия, редакторов изображений и видео, компьютерного дизайна и научных визуализаций.


Также стоит отметить прекращение поддержки по умолчанию плагинов с интерфейсом NPAPI, в том числе Silverlight, Java, Acrobat, Unity, Gnome Shell Integration и плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков. В качестве исключения сохранена поддержка Adobe Flash. Пользователи могут воспользоваться опцией, которая позволяет вернуть NPAPI, но в Firefox 53 пропадет и она.

Разработчики предупреждают, что из-за прекращения поддержка NPAPI-плагинов в Firefox 52 временно ограничена функциональность Google Hangouts, в котором перестали работать голосовые звонки и видеовызовы, на данный момент в Google Hangouts работает только обмен текстовыми сообщениями.

И это только самые заметные изменения в Firefox 52. Новая версия Firefox для Windows, Mac и Linux доступна на официальном сайте проекта.

Источник
Mozilla
Теги
браузер MOZILLA FIREFOX

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