Google работает над новыми смарт-функциями для Android

Компания Google разрабатывает новые вспомогательные смарт-функции для своей операционной системы Android. Эти возможности могут войти, а могут и не войти в следующую версию ОС. Об этом сообщил профильный ресурс VentureBeat со ссылкой на некие осведомленные источники.

GBoard
GBoard

Одной из таких новшеств станет функция под названием Copy Less, которая должна сократить операции по копированию текста из одного приложения и вставке в другое. Пока неясно, будет ли она добавлена в клавиатуру Gboard или станет частью Android вообще. Фактически, Copy Less представляет собой умные подсказки, основанные на предсказании поведения пользователя.

Другая функция представляет собой этакие умные ссылки, которые будут добавляться в текст для связи с нужными приложениями. Да, как в iOS, телефонный номер будет связан с приложением телефона и непосредственным набором номера, адреса — с картой, а мероприятие в календаре можно будет легко создать на основе даты в электронном письме.

И, наконец, разработчики позволят использовать жесты пальцами для запуска различных дейстий. Например, если пользователь нарисует букву "C" на экране, то система выдаст список последних контактов.

Как ожидается, Google покажет новую Android O на конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая. А релиз должен состояться осенью 2017 года.

Источник
VentureBeat
Теги
смартфон ANDROID Google плашет Google I/O

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