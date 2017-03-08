Instagram добавил геостикеры в «Историях»

Команда фотосервиса Instagram сообщила о запуске новой функции для Instagram Stories (Истории). Теперь пользователям доступна ранняя версия геостикеров. Правда, пока только для двух городов.


Сами по себе стикеры в «Историях» заработали в Instagram в декабре прошлого года. Теперь добавлено по десятку с лишнем новых стикеров, специально созданных для Нью-Йорка и Джакарты. При нажатии на пиктограммку стикеров нужные геостикеры будут выдаваться наверху, если, конечно, пользователь находится в соответствующем городе. Стикеры-наклейки можно перемещать, изменять их размер и стиль, а также использовать неограниченное их количество. При нажатии на геостикер страница данного местораспложения.


Обновление стало частью приложений Instagram версии 10.11 для iOS и Android, они доступны в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS фото INSTAGRAM

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