ASUS Zenfone 3 обновляются до Android 7.0 Nougat

Компания ASUS выпустила обновление до Android 7.0 Nougat для двух стандартных вариантов ASUS Zenfone 3 — моделей с номерами ZE520KL и ZE552KL. Об этом сообщается на официальном форуме компании. Напомним, топовый представитель серии Zenfone 3, модель под названием ZenFone 3 Deluxe, уже получил апдейт до Android 7.0 Nougat.





ASUS представила смартфоны ZenFone нового поколения на Computex 2016, которая прошла с 31 мая по 4 июня в Тайбэе. Самой простой из них на тот момент стал ASUS ZenFone 3. Модели ZE520KL с ZE552KL, хоть и носят одинаковое название ASUS Zenfone 3, значительно отличаются между собой по характеристикам.

В России смартфон ASUS ZenFone 3 вышел в сентябре по цене 23 990 рублей за версию с конфигурацией 5,2 дюйма, 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM, и 27 990 рублей с конфигурацией 5,5 дюйма, 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM.