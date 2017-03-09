ASUS Zenfone 3 обновляются до Android 7.0 Nougat

Компания ASUS выпустила обновление до Android 7.0 Nougat для двух стандартных вариантов ASUS Zenfone 3 — моделей с номерами ZE520KL и ZE552KL. Об этом сообщается на официальном форуме компании. Напомним, топовый представитель серии Zenfone 3, модель под названием ZenFone 3 Deluxe, уже получил апдейт до Android 7.0 Nougat.


ASUS представила смартфоны ZenFone нового поколения на Computex 2016, которая прошла с 31 мая по 4 июня в Тайбэе. Самой простой из них на тот момент стал ASUS ZenFone 3. Модели ZE520KL с ZE552KL, хоть и носят одинаковое название ASUS Zenfone 3, значительно отличаются между собой по характеристикам.

В России смартфон ASUS ZenFone 3 вышел в сентябре по цене 23 990 рублей за версию с конфигурацией 5,2 дюйма, 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM, и 27 990 рублей с конфигурацией 5,5 дюйма, 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS Android 7.0 Nougat Asus Zenfone 3

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов без переплаты за процессор

17 февраля

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

CES 2017: ASUS ZenFone 3 Zoom получил двойную камеру и аккумулятор на 5000 мАч

5 января

CES 2017: Смартфон ASUS ZenFone AR с 8 ГБ оперативной памяти работает с виртуальной и дополненной реальностью

5 января

Долгоиграющий ASUS ZenFone 3S Max представлен официально

7 февраля

Обзор смартфонов ASUS ZenFone 3: уже не те, и это хорошо

22 декабря 2016
Из рубрикиПриложения
Microsoft выпустит Windows 10 Creators Update 11 апреля
GBoard для Android подскажет эмодзи и GIF-ки
Приложение Яндекс для iOS и Android стало универсальным помощником

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 80