GBoard для Android подскажет эмодзи и GIF-ки

Компания Google обновила свою клавиатуру Gboard для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Напомним, изначально Gboard вышла для iOS в мае 2016 года, а в декабре стала доступна для Android, причем она заменила собой Google Keyboard (Google Клавиатура) версии 6.0.





По своим возможностям GBoard для Android теперь догнала версию для iOS, получив ряд возможностей, которые были у приложения под устройства Apple изначально. Самые заметные — подсказки эмодзи и GIF-ок, которые появляются по мере набора текста в сообщении.





Кроме того, разработчики улучшили функцию преобразования голоса в текст, добавили темы оформления фона клавиатуры, а также появился быстрый перевод — по нажатию соответствующей пиктограммы клавиатура начинает сразу переводить слова и фразы, которые набирает пользователь.

Google Keyboard доступна для бесплатной загрузки в Goole Play. Обновление только начало распространяться и пока может быть недоступно для некоторых пользователей.