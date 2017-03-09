Приложение Яндекс для iOS и Android стало универсальным помощником

Команда Яндекс обновила мобильное приложение Яндекс для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Приложение было значительно переработано, по словам разработчиков, теперь оно стало универсальным помощником для решения повседневных задач.


В приложении можно узнать погоду и новости, проверить, когда на остановку придет нужный транспорт, найти недорогое кафе или круглосуточную аптеку, посмотреть скидки в окрестных магазинах.

Вся важная информация собрана на главном экране, который подстраивается под ситуацию. Например, в обед Яндекс посоветует места с бизнес-ланчами, вечером — бары и пабы, ночью — организации, которые работают круглосуточно, а прогноз погоды актуален для местоположение пользователя в данный момент. При этом приложение передает через push-уведомления срочные новости, информацию о погоде и пробках, предупреждения МЧС.


Приложения для iOS и Android отличаются по функциональности, например, сведения о транспорте есть только на Android, но владельцам iPhone доступен офлайн-поиск.

Обновленное приложение Яндекс для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Яндекс
Теги
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