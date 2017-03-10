Facebook добавил в Messenger самоуничтожающиеся Истории

Разработчики мессенджера Facebook Messenger объявили о запуске новой функции для приложения — она называется Messenger Day (Мой день). По сути, это очередная попытка сделать нечто вроде Историй из Snapchat, вслед за Instagram, Whatsapp и основным мобильным приложением Facebook.





Messenger Day позволяет создать подборку с украшенными видео и фото, которой можно поделиться с друзьям прежде чем она исчезнет по истечение 24 часов.





Функция с сентября тестировалась в Польше с сентября 2016 года, а теперь запускается в международном масштабе. Обновление начало внедряться в приложения Facebook Messenger для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.





Facebook Messenger для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.





