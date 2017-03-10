Google разделил Hangouts на Chat и Meet

Компания Google, видимо, решила, что у нее слишком мало мессенджеров, и разделила Hangouts на два приложения — Hangouts Meet и Hangouts Chat. Первый представляет собой приложение для видеоконференций, а второй, фактически, конкурент корпоративного мессенджера Slack.





Hangouts Meet позволяет пользователям G Suite совершать и принимать HD-видеозвонки. Можно устроить конференцию на 30 участников, при этом иметь аккаунт и приложение необязательно, конференция доступна по специальной ссылке. Участники могут присоединиться с ПК или через мобильное приложение, есть также интеграция с Gmail и Google Календарем.

Hangouts Chat позволяет обмениваться мгновенными сообщениями , создавать виртуальные "комнаты" для разных проектов и вести обычные беседы в формате чата. Предусмотрена интеграция с Google Диском и Документами, можно искать и посматривать фото и документы прямо в приложении. Также возможен продвинутый поиск по чату с опцией фильтрации по типом файлов.

Google также запустила платформу Hangouts для разработчиков сторонних сервисов, предоставив возможность создания разного рода ботов и легких скриптов для выполнения различных задач.

Hangouts Meet начал постепенно распространяться среди пользователей G Suite, а Hangouts Chat можно опробовать в рамках тестовой программы Early Adopter Program.