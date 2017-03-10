Viber запустит самоуничтожающиеся чаты

Команда мессенджера Viber анонсировала новую функцию — так называемые секретные чаты (secret chats). Она позволит пользователям запустить беседу, которая автоматически уничтожится по истечении определенного времени.


Секретные чаты расширяют возможности исчезающих сообщений, которые были представлены в феврале 2017 года, а также скрытых чатов, которые были доступны с прошлого года. Секретный чат может быть один-на-один или групповым.

В ближайшие дни функция появится в приложении для iOS и Android. Помимо самоуничтожения, секретные чаты налагают ограничения на снятие скриншотов. Правда, только на Android имеется простая блокировка скриншотов, а на iOS приложение просто оповестит при попытке собеседника сделать снимок экрана.

Viber для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.

Источник
VentureBeat
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS мессенджер шапочка из фольги чат Viber

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