Viber запустит самоуничтожающиеся чаты

Команда мессенджера Viber анонсировала новую функцию — так называемые секретные чаты (secret chats). Она позволит пользователям запустить беседу, которая автоматически уничтожится по истечении определенного времени.





Секретные чаты расширяют возможности исчезающих сообщений, которые были представлены в феврале 2017 года, а также скрытых чатов, которые были доступны с прошлого года. Секретный чат может быть один-на-один или групповым.

В ближайшие дни функция появится в приложении для iOS и Android. Помимо самоуничтожения, секретные чаты налагают ограничения на снятие скриншотов. Правда, только на Android имеется простая блокировка скриншотов, а на iOS приложение просто оповестит при попытке собеседника сделать снимок экрана.

Viber для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.