Google выпустила iOS-приложение Uptime для совместного просмотра YouTube

В рамках программы Area 120 компания Google запустила новое мобильное приложение — Uptime. Оно доступно только для мобильных устройств Apple на базе iOS и предназначено для совместного просмотра видео на YouTube.

Area 120 представляет собой внутренний инкубатор для сотрудников Google, где им предлагается развивать собственные независимые проекты 20% рабочего времени.

Uptime позволяет смотреть видео одновременно с друзьями, одновременно общаясь с ними в чате, а также делиться своими любимыми видео на YouTube получать ежедневные рекомендации от друзей и пользователей, на которых пользователь подписан.

Приложение Uptime для iOS доступно для бесплатной загрузки из App Store. Пока оно доступно только для пользователей в США. 

Источник
Area 120
Теги
смартфон планшет Google IOS YOUTUBE

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