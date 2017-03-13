Google выпустила iOS-приложение Uptime для совместного просмотра YouTube

В рамках программы Area 120 компания Google запустила новое мобильное приложение — Uptime. Оно доступно только для мобильных устройств Apple на базе iOS и предназначено для совместного просмотра видео на YouTube.

Area 120 представляет собой внутренний инкубатор для сотрудников Google, где им предлагается развивать собственные независимые проекты 20% рабочего времени.

Uptime позволяет смотреть видео одновременно с друзьями, одновременно общаясь с ними в чате, а также делиться своими любимыми видео на YouTube получать ежедневные рекомендации от друзей и пользователей, на которых пользователь подписан.

Приложение Uptime для iOS доступно для бесплатной загрузки из App Store. Пока оно доступно только для пользователей в США.