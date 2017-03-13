Telegram начал тестировать звонки

Разработчики популярного мессенджера Telegram сообщили о скором внедрении в приложении возможности голосовых звонков. Точная дата пока не объявлена, но на скорый релиз намекает уже практически завершенная функция в последней бета-версии Telegram.





Звонки получат сквозное шифрование. При этом групповых звонков пока нет и маловероятно их появление в финальной версии. Можно настроить список, от кого приложение будет принимать звонки. Как и в случае с сообщениями, для звонков достаточно знать имя пользователя, а номер телефона необязателен.

Разработчики также просят пользователей проявить терпение и не бросаться активировать опцию звонков в бета-версии приложения по инструкции, опубликованной некоторыми сайтами. Новые пользователи, самостоятельно разблокировавших опцию звонков, могут пока блокироваться сервисом, а кроме того, активация опции окажется малополезной, поскольку нельзя позвонить друзьям, пока они не получат аккаунт на тестовом сервере.