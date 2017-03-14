BQ обновляет смартфоны до Andrоid 7.1.1 Nougat

Испанский производитель BQ, который не стоит путать с российским брендом электроники BQ компании "Антарес", сообщил начале обновления своих смартфонов до новой версии операционной системы Android 7.1.1 Nougat.


Первым Android 7.1.1 Nougat получил BQ Aquaris X5 Plus. По словам производителя, этот смартфон стал первым смартфоном за пределами экосистемы «от Google» (Nexus и Pixel) получившим официальное обновление ОС через OTA.

Также апдейт подготовлен для Aquaris U Plus, Aquaris U Light, Aquaris X5, Aquaris M5 и Aquaris M5.5. Обновления на смартфоны доставляются «по воздуху» (через протокол OTA) всей массе пользователей поэтапно. Каждый день обновление становится доступным для следующих 20% пользователей BQ в мире. Как обещает BQ к концу недели все пользователи BQ Aquaris X5 Plus получат возможность перейти на Android Nougat версии 7.1.1.

Источник
BQ
Теги
смартфон BQ

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