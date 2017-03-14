Gmail для Android научился отправлять и получать деньги во вложениях

Разработчики из компании Google представили обновление почтового приложения Gmail для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Главным новшеством стала интеграция с платежным сервисом Google Wallet, что позволяет получать и отправлять день буквально письмами, во вложениях.





Пока данная возможность доступна только в США, до Gmail для Android она заработала в веб-версии Gmail. Чтобы отправить деньги письмом надо просто нажать на пиктограммку вложения и выбрать пункт "Send money", затем появится всплывающее окно Google Wallet с запросом о сумме и получателе.





Gmail для Android доступен для бесплатной загрузки в Google Play.