Google выпустит Android 7.1.2 Nougat 3 апреля

Компания Google может выпустить финальную версию обновления операционной системы Android 7.1.2 Nougat для устройств Nexus и Pixel 3 апреля. Об этом сообщил профильный ресурс AndroidCentral.





Напомним, Google выпустила тестовую версию Android 7.1.2 Nougat в конце января 2017 года. Как сообщалось тогда, релиз Android 7.1.2 намечен через пару месяцев.

По словам разработчиков, она представляет собой небольшое обновление, содержащее исправление ошибок, доработки и оптимизации. Однако, как оказалось, она приносит и новые возможности для смартфона Nexus 5X и Nexus 6P — распознавание жестов по сканеру отпечатков пальцев, совсем как в фирменном смартфоне Google Pixel и его старшем брате Pixel XL.