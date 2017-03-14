Яндекс выпустил корпоративный Браузер

Команда Яндекса представила новую версию Яндекс.Браузера. Она предназначена для корпоративного использования в разного рода организациях и компаниях.


Как обещают разработчики Яндекс.Браузер для организаций обеспечивает безопасность и позволяет настроить его под свои нужды. В том числе, по заказу клиента партнеры Яндекса могут изменить внешний вид браузера, интегрировать его во внутренние системы организации и предустановить нужные расширения — например, для работы с бухгалтерской или складской программой.

Системный администратор может указать, какими данными браузер может обмениваться с внешними серверами, а какими нет. Технология Protect блокирует опасные сайты и файлы, обеспечивает безопасность платежей, скрывает отталкивающую рекламу и защищает от кражи данных.

Кроме того, корпоративные браузер не потребуется настраивать на каждом рабочем месте. Управление происходит с помощью групповых политик, которые распространяются на все компьютеры компании.

Яндекс.Браузер для организаций доступен для операционной системы Windows. Базовую версию браузера с поддержкой групповых политик и системой Protect можно бесплатно скачать на сайте browser.yandex.ru/corp.

Источник
Яндекс
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