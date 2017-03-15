Браузер Chrome 57 приучил фоновые вкладки экономить энергию

В свежей версии браузера Chrome от Google добавлена полезная функция для владельцев ноутбуков и планшетов — вкладки, открытые в фоновом режиме теперь будут потреблять меньше энергии. Об этом сообщается в официальном блоге Chromium.





По данным разработчиков, фоновые вкладки тратят на себя треть всей электроэнергии, которую потребляет браузер для работы. Начиная с версии Chrome 57 эта проблема решена — через 10 секунд после работы в фоне вкладка проверяется и "приглушается", если только она не воспроизводит музыку или используется по протоколам WebSockets и WebRTC.

Как обещают разработчики, новый механизм снижает на 25% количество "тяжелых" фоновых вкладок, но работа над ним еще продолжается.