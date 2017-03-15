Google запускает приложение Family Link для управления детскими аккаунтами на Android

Компания Google анонсировала новое приложение Family Link. Оно создано, чтобы помочь родителям создать и управлять аккаунтом своего ребенка на Android-устройстве.





Для этого понадобится смартфон или планшет на базе Android 7.0 и выше для ребенка, загрузить и установить приложение Family Link на "взрослое" Android-устройство, использовать Family Link для создания новый аккаунт Google для ребенка, использовать этот аккаунт на детском устройстве.

Затем можно управлять детским аккаунтом со своего девайса — одобрять и блокировать приложения, которые ребенок хочет установить, изучать статистику времени работы приложений, устанавливать ограничения по времени использования и так далее.

На данный момент Google предоставляет ранний доступ к программе тестирования Family Link для пользователей в США. Записаться на нее можно на сайте проекта.