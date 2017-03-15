Google запускает приложение Family Link для управления детскими аккаунтами на Android

Компания Google анонсировала новое приложение Family Link. Оно создано, чтобы помочь родителям создать и управлять аккаунтом своего ребенка на Android-устройстве.


Для этого понадобится смартфон или планшет на базе Android 7.0 и выше для ребенка, загрузить и установить приложение Family Link на "взрослое" Android-устройство, использовать Family Link для создания новый аккаунт Google для ребенка, использовать этот аккаунт на детском устройстве.


Затем можно управлять детским аккаунтом со своего девайса — одобрять и блокировать приложения, которые ребенок хочет установить, изучать статистику времени работы приложений, устанавливать ограничения по времени использования и так далее.

На данный момент Google предоставляет ранний доступ к программе тестирования Family Link для пользователей в США. Записаться на нее можно на сайте проекта.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google дети

Комментарии

Из рубрикиПриложения
ВКонтакте запустила приложение VK Live для Android
Браузер Chrome 57 приучил фоновые вкладки экономить энергию
Microsoft запустила конкурента Slack для Office 365 в международном масштабе

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 177
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 88
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 62