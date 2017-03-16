Amazon запускает голосовой помощник Alexa на iOS

Компания Amazon сумела добавить в мобильные устройства Apple поддержку своего фирменно голосового помощника Alexa. Сделала она это просто — функция добавлена в приложение Amazon для iOS.





С помощью приложения Amazon пользователь может задавать Alexa вопросы, совершать покупки, запускать воспроизведение музыки и так далее. Для этого требуется нажать пиктограмму микрофона рядом со строкой поиска и задать вопрос вслух. Таким образом, несмотря на "магазинное" приложение-носитель, функциональность Alexa выходит за пределы простого шоппинга.

Приложение Amazon для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store (не для всех регионов).