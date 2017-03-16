Google оставил планшеты без Ассистента

Когда компания Google сообщила о выходе голосового помощника Google Assistant (Google Ассистент) для более широкого круга Android-устройств, в заявлении говорилось о "смартфонах", что вызвало закономерный вопрос: "А как же планшеты?" Как оказалось, данный этап развертывания Ассистента, действительно, не коснется планшетов.


Это подтвердил представитель компании в ответе на запрос журналистов профильного ресурса AndroidPolice. По его словам, Google Assistant будет доступен для телефонов на Android Marshmallow и Nougat с системным приложением Google Play Services, это не включает планшеты.

Источник
AndroidPolice
Теги
ANDROID Google голосовой помощник Google Assistant плашет

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