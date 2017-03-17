WhatsApp возвращает текстовые статусы

В феврале команда популярного мессенджера WhatsApp запустила обновленную функцию Status (Статус), которая теперь позволяет обмениваться фотографиями и видео, вместо привычных текстовых статусов.


Однако такое новшество понравилось далеко не всем. Пользователи требовали вернуть стену обычные текстовые статусы вместо копирования Историй из Instagram и Snapchat. И вот, разработчики пошли пользователям навстречу.

Сначала текстовые статусы вернулись в бета-версию приложения. А теперь соответствующее обновление начало распространяться среди пользователей финальной версии мессенджера. После обновления приложения текстовые статусы можно будет заполнять с вкладки профиля, доступной через настройки.

Источник
PhoneArena
Теги
смартфон планшет мессенджер WhatsApp

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