Яндекс.Браузер научился выносить видео в отдельное окно

Команда разработчиков Яндекса сообщила о выходе новой десктопной версии Яндекс.Браузера для операционных систем Windows и macOS. Главным новшеством стала возможность воспроизведения видео в отдельном окне, которое располагается поверх всех вкладок.


Окно с видео можно разместить в любом участке экрана, параллельно занимаясь другими задачами в браузерных вкладках. При этом управлять плеером можно как обычно, например, приостановить просмотр, пропустить скучный фрагмент или выключить звук. Видео будет проигрываться, даже если свернуть окно браузера. Особенно это полезно при запуске одновременно какого-то другого приложения и видеоинструкции к нему. Для просмотра видео в отдельном окне подходят и HTML5, и Adobe Flash.


Еще одно нововведение — режим чтения, скрывающий все ненужное со страницы и оставляющий только текст иллюстрациями. Он пока доступен не у всех пользователей, но постепенно будет распространяться. Кроме того, теперь для синхронизации паролей, вкладок и других данных из браузеров на разных устройствах поддерживается не только учетная запись Яндекса, но и Facebook, Twitter, ВКонтакте, Google или Mail.Ru. В версии для Windows возвращается возможность быстро скопировать или отправить в поиск выделенный текст.

Свежий Яндекс.Браузер 17.3.1 для Windows и macOS доступен для бесплатной загрузки на сайте проекта.

Источник
Яндекс.Браузер
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