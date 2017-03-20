Google Карты научились сохранять парковочное место
Компания Google выпустила обновление мобильного приложения Google Maps (Google Карты) для мобильных устройств, работающих под управлением Android. Главным новшеством Google Карт 9.49 для Android стала возможность сохранения и показа парковочного места.
По нажатию на голубую точку месторасположения можно сохранить информацию о парковке с заметками, фото и даже таймером. Последняя опция особенно полезна для платных стоянок. Эти парковочные заметки остаются на карте пока их не очистить в ручную. также ими можно делиться другими,
Традиционно для релизов Google, обновление происходит постадийно. Приложение Google Maps доступно для бесплатной загрузки в Google Play.
ИсточникArs Technica