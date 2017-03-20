Instagram научился сохранять прямые трансляции на смартфон

Команда фотосервиса Instagram сообщила о запуске новой функции — сохранение прямых трансляций. Трансляции, как и раньше будут исчезать из приложения, однако теперь их можно будет сохранить на свой смартфон.


После завершения прямой трансляции достаточно нажать кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу. Как отмечают разработчики, сохранится только видео. Комментарии, отметки «Нравится», количество просмотров и любая другая информация, связанная с трансляцией, пропадут. После этого видео можно будет найти в галерее камеры телефона, оно пропадет из приложения Instagram.


Функция сохранения трансляций доступна в версии приложения Instagram 10.12 для iOS и Android в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
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