Instagram научился сохранять прямые трансляции на смартфон

Команда фотосервиса Instagram сообщила о запуске новой функции — сохранение прямых трансляций. Трансляции, как и раньше будут исчезать из приложения, однако теперь их можно будет сохранить на свой смартфон.





После завершения прямой трансляции достаточно нажать кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу. Как отмечают разработчики, сохранится только видео. Комментарии, отметки «Нравится», количество просмотров и любая другая информация, связанная с трансляцией, пропадут. После этого видео можно будет найти в галерее камеры телефона, оно пропадет из приложения Instagram.





Функция сохранения трансляций доступна в версии приложения Instagram 10.12 для iOS и Android в App Store и Google Play.