Вторая бета Android 7.1.2 принесла новые возможности для Nexus 6P и Pixel C

Компания Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 7.1.2 Nougat. Больше всего повезло с этим апдейтом пользователям Nexus 6P и Pixel C, оно принесло этим устройствам новые возможности.





Так, на Nexus 6P стала доступна опция в настройках, активирующая жест смахивания по сканеру отпечатков пальцев для оповещений. В результате, если провести вниз или вниз по сканеру, можно получить быстрый доступ к панели оповещений или закрыть ее. Совсем как в фирменном смартфоне Google Pixel и его старшем брате Pixel XL. Ранее первая бета-версия Android 7.1.2 принесла такое же новшество на Nexus 5X.

Смартфоны Nexus 5X и 6P обладают точно таким же сканером отпечатков пальцев и их владельцы были весьма обижены на Google, когда новая функциональность не появилась на их устройствах. Планшет Pixel C получил такие новшества, как ланчер Pixel и навигационные кнопки в стиле Pixel.

Android 7.1.2 Nougat представляет собой небольшое обновление, содержащее исправление ошибок, доработки и оптимизации. Финальный релиз Android 7.1.2 намечен на конец марта-начало апреля. Как и публичная бета, финальная версия будет доступна для Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player и Pixel C.