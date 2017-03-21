Google представила превью Android O для разработчиков

Компания Google опубликовала первое превью для следующего крупного обновления своей мобильной операционной системы — Android O. Финальное название следующей версии Android пока не раскрывается. Выход превью Android O состоялся спустя год после публикации первых подробностей о Android 7.0 Nougat, тогда известной как Android N.





Как и в прошлом году, Google рассказала основные особенности будущей ОС, чтобы разработчики могли освоиться с ними. Для обычных пользователей данный релиз пока не подходит.

Android O приносит несколько заметных новшеств. Среди них — каналы оповещений, "картинка-в-картинке", адаптивные пиктограммы. Каналы оповещений позволят разработчикам предоставлять пользователю больше свободы над типами оповещений и из поведением. Также разработчикам становятся доступны новые API, включая автозаполнение. Отдельно стоит отметить проведенную работу над оптимизацией энергопотребления. Для этого были внедрены дополнительные ограничения на то, какие действия могут выполнять приложения в фоновом режиме.

Превью Android O доступно для Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL и Pixel C на сайте для разработчиков. Стабильные релиз запланирован на третий квартал 2017 года.