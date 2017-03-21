Яндекс.Браузер для Android освоил пословные подсказки

Команда разработчиков Яндекса сообщила о запуске новой возможности в мобильном Яндекс.Браузере для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.


В Яндекс.Браузере для Android стали доступны новые подсказки, которые не только упрощают ввод запросов, но и сохраняют за пользователем право внести свои правки в предлагаемые варианты. По словам разработчиков, это первый популярный браузер, который внедрил пословные подсказки.


Традиционные браузерные подсказки представляют из себя небольшой список наиболее популярных запросов. Если запрос хоть на одну букву не совпадает с ними, то придется вводить его самостоятельно, либо сначала загрузить заведомо бесполезные результаты поиска, а уже потом внести правки.

Дополнительный ряд пословных подсказок призван решить эту проблему. По мере ввода текста Яндекс.Браузер предугадывает следующее слово и предлагает ввести его в одно касание. При этом сохраняется возможность в любой момент внести правки.

Яндекс.Браузер для Android доступен для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Яндекс.Браузер
Теги
смартфон ANDROID планшет браузер Яндекс Яндекс.Браузер

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Google представила превью Android O для разработчиков
Вторая бета Android 7.1.2 принесла новые возможности для Nexus 6P и Pixel C
Приложение Clips от Apple позволит обрабатывать видео на iPhone и iPad

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 281
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 70