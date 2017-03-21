Яндекс.Браузер для Android освоил пословные подсказки

Команда разработчиков Яндекса сообщила о запуске новой возможности в мобильном Яндекс.Браузере для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.





В Яндекс.Браузере для Android стали доступны новые подсказки, которые не только упрощают ввод запросов, но и сохраняют за пользователем право внести свои правки в предлагаемые варианты. По словам разработчиков, это первый популярный браузер, который внедрил пословные подсказки.





Традиционные браузерные подсказки представляют из себя небольшой список наиболее популярных запросов. Если запрос хоть на одну букву не совпадает с ними, то придется вводить его самостоятельно, либо сначала загрузить заведомо бесполезные результаты поиска, а уже потом внести правки.

Дополнительный ряд пословных подсказок призван решить эту проблему. По мере ввода текста Яндекс.Браузер предугадывает следующее слово и предлагает ввести его в одно касание. При этом сохраняется возможность в любой момент внести правки.

Яндекс.Браузер для Android доступен для бесплатной загрузки в Google Play.