Apple разрешила смотреть взятые напрокат фильмы на любом устройстве

Компания Apple выпустила новую версию фирменного медиаплеера iTunes. В обновлении iTunes 12.6 главным новшеством стала функция "Rent once, watch anywhere" (берите напрокат и смотрите, где удобно), позволяющая просматривать взятые напрокат в iTunes фильмы на всех устройствах пользователя с операционными системами iOS 10.3 или tvOS 10.2.


До выхода данного обновления, прокатные фильмы в iTunes были доступны только на одном устройстве в одну единицу времени. Когда фильм, взятый напрокат на Mac-е передавался на iPhone или iPad по USB, он становился недоступен в библиотеке iTunes на Mac.

Таким образом, фильм можно было переносить с устройства на устройство сколько угодно, но в каждый момент времени он мог находиться только на одном устройстве. Кроме того, если фильм был взят напрокат с помощью устройства с ОС iOS или Apple TV, его нельзя было переносить на другие устройства для просмотра.

Источник
Apple
Теги
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