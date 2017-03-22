Google Карты позволят делиться маршрутами и местоположением в реальном времени

Компания Google анонсировала скорое обновление приложения Google Maps (Google Карты) для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. В апдейте появится возможность делиться маршрутами и местоположением в реальном времени, не выходя из приложения.


Такая функция позволит быстро и легко отвечать на вопросы вроде «Где ты?» и «Когда будешь?». Полученную информацию контакт сможет просмотреть не только на устройствах Android, iPhone и в мобильном браузере, но и на компьютере.


Функция будет доступна через меню приложения или при нажатии на синюю точку на карте. Затем надо выбрать опцию «Показывать, где я» и указать кому и как долго показывать местоположение. В результате, указанные контакты смогут видеть, где находится пользователь в режиме реального времени, а над компасом на карте пользователя появится значок, напоминающий, что он открыл свое местоположение. Отключить эту функцию можно в любой момент.

Она также доступна во время навигации через меню в нижней части экрана навигации, надо только выбрать опцию «Поделиться поездкой». Указанные контакты будут видеть на карте перемещения по маршруту и примерное время прибытия. Когда пользователь достигнет пункта назначения, доступ к информации автоматически закроется.

Новая функция Google Maps для iOS и Android начнет распространяться в ближайшее время в международном масштабе.

Источник
Google
Теги
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