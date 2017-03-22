Google добавила новостей в приложение News & Weather

Компания Google выпустила новую версию мобильного приложения News & Weather (Новости и погода) для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.


Главным новшеством стала лента новостей, добавленная на главной странице. Если прокрутить до раздела "Другие новости", можно читать свежие статьи о бизнесе, технологиях, спорте и многом другом. Они размещены в порядке популярности и снабжены краткими аннотациями. При пролистывании страницы вниз, новые истории будут загружаться автоматически.

Обновленная Google News & Weather для iOS и Android доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google IOS

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