Умный мессенджер Google Allo научился передавать файлы

Компания Google выпустила обновление для своего мессенджера Google Allo для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством стала возможность передавать файлы. Поддерживаются форматы .pdf, .docs, .apk, .zip и mp3. Кроме того, появились специальные стикеры на португальском для бразильских пользователей.





Напомним, мессенджер Allo стал доступен в сентябре 2016 года. Это не замена для Hangouts, а самостоятельное приложение, больше похожее на Facebook Messenger. Мессенджер авторизуется с помощью номера мобильного телефона, а подключение к аккаунту Google является опциональным.

Google Allo использует машинное обучение и новый голосовой помощник Google Assistant. Соответственно, это смарт-мессенджер, обучающийся с течением времени и позволяющий быстро отвечать на сообщения буквально одним тапом по экрану — предлагая свои варианты ответов, вычисленные исходя из контекста. Пока функций умного ответа и Google Ассистента нет на русском языке, они доступны только на английском, но разработчики обещают исправиться "скоро".

В мессенджере предусмотрены так называемые Expressions, представляющие собой нечто вроде стикеров и эмози, можно отправлять фотографии и зарисовки, а также зарисовки на фотографиях. Отдельно стоит отметить функцию WhisperShout, которая позволяет быстро увеличить или уменьшить шрифт текста с помощью специального ползунка. Предусмотрен режим инкогнито, позволяющий общаться в чатах, защищенных с помощью сквозного шифрования, использовать скрытые оповещения и сообщения с ограниченным сроком хранения.

Приложение Google Allo для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.