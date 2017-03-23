В Москве запустят сервис доставки презервативов за 8 минут

Создатели московского сервиса доставки еды "Голод" готовят новую услугу — срочную доставку презервативов. Как и в случае с "Голодом", презервативы планируется доставлять в течение 8 минут с заказом через мобильное приложение на Android и iOS.


На данный момент команда "Голода" находится на этапе исследования спроса и проводят опросы на тему "Воспользовались бы вы доставкой презервативов за 8 минут?"

Как объясняют разработчики, раз доставлять еду за 8 минут у них получается, то получится и презервативы. По их мнению, количество ВИЧ-инфицированных растет, место и значение контрацепции в жизни людей с каждым годом становится все важнее.

В этой связи не может не вспомниться бородатый анекдот:
Аптека. Очередь. Вдруг врывается парень:
— Мне срочно!!! У меня там человек лежит!
Очередь расступается, парень подбегает к окошку:
— Пачку презервативов!

Источник
Голод
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ANDROID IOS москва фейспалм доставка

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