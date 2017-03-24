Google уберет SMS из Hangouts для Android с 22 мая

Компания Google уберет из своего мессенджера Hangouts для Android поддержку SMS с 22 мая 2017 года. Как сообщил профильный ресурс AndroidPolice, извещение о таком решении Google рассылает администраторам G Suite.


Google предупредила, что с 27 марта пользователи начнут получать предупреждения о грядущем отключении SMS в Hangouts, предлагая подобрать для этого альтернативное приложение, как показано на иллюстрации. А с 22 мая поддержка SMS в Hangouts полностью прекратится.

Отметим, что возможность просматривать и отправлять SMS в Hangouts на Android появилась 2013 году, а слухи о ее упразднении ходят с 2015 года. Сейчас Google развивает новый пользовательским мессенджер Allo, который несовместим с "корпоративным" Hangouts. Также пользователям предлагается Android Messages (Android Сообщения) специально для SMS и MMS, групповой переписки, а также обмена изображениями, видео и голосовыми сообщениями.

Источник
Android Police
Теги
смартфон ANDROID планшет Google мессенджер SMS Hangouts

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