Opera Mini для Android автоматически ищет загружаемые музыку и видео на сайтах

Компания Opera представила новую версию браузера Opera Mini для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. В обновлении появился обновленный менеджер загрузок, панель оповещений Facebook и так далее.

Менеджер загрузок теперь автоматически сканирует сайты на предмет ссылок прямой загрузки музыки и видео, затем они выдаются в выпадающем меню наверху страницы. Для этого надо включить режим экстремальной экономии трафика.

Также в новой версии браузера предусмотрена специальная панель Facebook, в которой выдаются оповещения об упоминаниях в комментариях, запросы на добавления в друзья и так далее. Среди других новшеств — сжатие для сохраненных страниц.

Обновленная Opera Mini для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play.