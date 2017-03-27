Facebook Messenger позволяет делиться месторасположением в реальном времени

Разработчики мессенджера Facebook Messenger объявили о запуске новой функции функции Live Location — возможности делиться месторасположением в реальном времени.





При использовании функции Live Location пользователь предоставляет друзьям доступ к карте, на которой отображается реальное месторасположение пользователя. Доступ длится 60 минут. Это удобно для координации, когда надо показать как вы подъезжаете к месту встречи и так далее. Прекратить делиться месторасположением можно в любой момент.

Обновление начало внедряться в международном масштабе в приложения Facebook Messenger для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.

Facebook Messenger для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.